Море еще грязное: что происходит на пляжах Сочи после мегациклона

В Сочи полно туристов Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Сочи, можно сказать, отделался от мегациклона легким испугом. Пока сильно заливало Анапу, Новороссийский и Азовское побережье, в Сочи дождь прошел не такой уж и сильный. Хотя на курорте и действовало штормовое предупреждение, а все службы курорта были готовы к любому развитию событий.

Косвенно, о том, что погода на курорте в минувшие дни «не выходила за рамки», свидетельствует уровень воды в реке Сочи, которая пронизывает город в самом центре. У гидрологического поста видно, что уровень реки не поднимался, островки не затоплены и люди спокойно отдыхают на траве посреди реки.

Пляжи в Сочи забиты туристами Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

- 17 августа в Сочи прогнозируем солнечный день, - говорят синоптики. - А затем ждем переменную облачность и даже «сухую» грозу. В пятницу и в выходные дни возможен дождь с грозой. Но солнечных часов будет больше. Сразу после ливня туристы двинулись к морю.

Главные пляжи Сочи полны туристов. И хотя море совсем не успокоилось, купаться не запрещается, высота волн чуть выше пояса. На вышках спасатели с мегафонами следят за обстановкой и акваторией. Естественно, работники пляжа, на уровне гидрометеобюро знают «прогноз погоды», температуру воды и волнение моря.

Спрашиваю у спасателя на вышке:

- Когда море совсем успокоится?

- Успокоится к вечеру, а вода станет более-менее чистой только утром…

- А температура воды?

- Плюс двадцать шесть…

Да, море в Сочи стало холоднее. До дождя было почти +28. Наступило удивительное время, когда температура морской воды сравнялась с температурой воздуха. Погода утихла. Однако, точно предсказывать ее дальнейшее поведение этим летом, наверное, не возьмется ни один синоптик. Слишком она богата на сюрпризы.

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