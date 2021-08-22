«Стоим два часа без движения!»: Гигантские пробки образовались в районе Джубги

Некоторые трассы изначально не были рассчитаны на такое число автомобилей, потому в курортный сезон не протолкнуться. Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Об автомобильных пробках многим хочется забыть хотя бы в отпуске. Но, увы, везет далеко не всем, кто отправляется путешествовать на своей ласточке. В курортный сезон, понятное дело, особенно забиты дороги к морю. Заторы, кажется, повсюду, и дело не только в большом количестве отдыхающих. Некоторые трассы просто изначально не были рассчитаны на такое число автомобилей, потому в курортный сезон не протолкнуться.. Так, например, традиционно водители томятся в ожидании в районе Джубги. Но 22 августа образовавшийся затор, кажется, бьет все рекорды.

По словам очевидцев, огромная пробка еще в обед появилась на выезде из Джубги. Там сотни машин, среди которых не только легковушки, но и фуры. Все ждут, когда смогут "проскочить" проблемный участок. А он, судя по данным сервиса Яндекс.пробки, растянулся на 5 километров. Машины стоят здесь почти постоянно - связано это с «бутылочным горлышком», которое образуется из-за сужения полос.

- Стоим два часа без движения! Мертвая пробка - дай Бог до полуночи до Краснодара добраться, - переживают уставшие автомобилисты.

А кому-то ехать еще дольше - в заторе немало машин с номерами других регионов. Кто-то держит путь в Ставрополь, а кто-то - аж в Иркутск.

Кроме того, автомобилисты опасаются, что это еще не предел. Ведь на следующей неделе отдыхающие массово начнут возвращаться домой - готовиться к 1 сентября и выходу на работу. Тогда на трассах ожидается мертвая пробка.

Напомним, ранее «КП» - Кубань» узнала, как объехать пробки в сторону Черного моря в Краснодарском крае.

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