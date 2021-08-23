Вес растет, может быть слишком поздно: мама мальчика, которому помогает собрать деньги на лечение Моргенштерн, выступила с заявлением

Фото: instagram.com/smailik_iluwa

Историю трехлетнего Илюши Худобы из Тимашевска слышали многие. У малыша редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия второго типа. Чтобы мальчик начал ходить, ему нужен лишь один укол. Но он дорогостоящий - препарат «Золгенсма», который жизненно необходим ребенку, стоит 168 миллионов рублей. Такая сумма для семьи неподъемна.

Спасти мальчика уже несколько лет пытается, кажется, вся Россия. Два месяца назад 50 млн рублей помогли поверить родителям, что закрыть сбор возможно. Огромную сумму помог собрать Моргенштерн. Благотворительная акция с его подачи дала значительный скачок.

10 дней назад в соцсетях родители снова объявили марафон #УспетьСпастиИлью. Вес малыша достиг предельных значений – 13,5 килограмма. С помощью флешмоба удалось собрать почти 10 млн рублей, но закрыть остаток не удалось – нужно еще больше 57 млн. Несмотря на то, что марафон закончился, сбор не прекращается. О том, что будет, когда Илья станет весить больше нормы, необходимой для введения препарата, рассказала его мама.

- Сбор не останавливается, он продолжается. Накануне был последний день марафона – собрали 10 дней. Мы не сдаемся. Пока Илюша держится в весе 13,5 килограмма, у нас есть небольшой запас в несколько сот граммов, которые по опыту других «смайликов» разрешены для введения препарата, - поделилась Евгения. - Если все же вес малыша перевалит допустимые нормы для введения укола, мы обратимся в другое учреждение, где его смогут спасти. Мы подстраховываемся, ведем переговоры с клиникой в Барселоне, которая вводит препарат при весе свыше 13,5 килограмма.

Родителей в соцсетях неоднократно спрашивают подписчики, почему они не продадут все имущество и не спасут ребенка. На что мама Илюши ответила – это может еще больше усугубить ситуацию.

- Если бы сумма была до 5 млн рублей, мы бы продали все, что у нас есть, и не открывали бы сбор. Но речь идет о сумме в 168 млн, осталось собрать около 60. Продажа дома не только не улучшит наше положение, только усугубит. Жить в съемной квартире с ребенком-инвалидом без удобств и возможности свободного передвижения – точно не выход из ситуации, - сказала Евгения.

Родители также поблагодарили всех, кто продолжает поддерживать и перечислять деньги на счет малыша.

Напомним, одним из весомых ангелов-хранителей Ильи стал Моргенштерн. Рэп-исполнитель за две недели помог семье собрать почти 50 неподъемных для них миллионов рублей. Алишер даже приезжал в гости к мальчику и привозил игрушки.

ЦИФРЫ

По данным на 22 августа 2021 года собрано 65,4% от необходимой суммы - 110 017 517 рублей из 168 000 000 рублей. До закрытия сбора сталось собрать − 57 982 483 рубля.

Реквизиты для помощи:

Сбербанк 4276 1609 5037 7607

Альфа-банк 5559 4937 0485 7078

ВТБ банк 5368 2901 3395 3085

89615171770, получатель - Евгения Александровна П.

QIVI кошелек: 89615171770

PayPal: PayPal.me/smailikiluwa

БФ «ПРАВО НА ЖИЗНЬ»

СМС на короткий номер 3434 со словом ХУДОБА 300 (где 300 сумма пожертвования)

БФ "ЦВЕТЫ ДОБРА"

СМС на короткий номер 3434 со словом ИЛЯ 300 (где 300 сумма пожертвования)

Страничка мамы в Instagram @smailik_iluwa, @evgeniya83_

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Есть ли у рэпера Моргенштерна сердце?

Даже его хорошие поступки вызывают неоднозначную реакцию. Похоже мы разучились верить в добро (читайте далее)