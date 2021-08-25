Пылает красным: в Краснодаре образовались бешеные пробки перед 1 сентября

Жуткие пробки в Краснодаре перед 1 сентября. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Трассы Кубани не справляются с загрузками - из-за потока машин там образовываются длиннющие заторы. Самые длинные сейчас, несомненно, на выезде из курортных городов. Там люди стоят часами и, увы, ближе к обеду тратят еще больше времени, чтобы преодолеть проблемные участки. Но, стоит сказать, кубанская столица тоже не отстает. В преддверии 1 сентября многие семьи едут закупать все необходимое к школе для своего чада. Но ежедневный трафик никто не отменял, потому и образовались пробки.

С самого утра сложная ситуация в микрорайоне Гидростроителей. Большой затор тянется от улицы Мачуги до Бородинской. Простоять здесь придется около получаса - пробка полтора километра.

Вот такая обстановка сейчас на Гидрострое. Фото: Яндекс.пробки

- В чем причина? Что опять произошло? - сетуют уставшие автомобилисты.

По предварительной информации, испортили настроение водителям сразу две аварии, произошедшие на повороте на улицу Бородинскую.

Добавляют хлопот и спешащие водители, которые устраивают ДТП. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Ни проехать ни пройти сейчас и в районе стадиона «Краснодар». Улица Школьная полыхает даже не красным цветом - здесь «багровые пробки». Те, кто едет в сторону Северной, потеряют в дорожном заторе минимум час.

Жуткая дорожная ситуация около стадиона "Краснодар".Фото: Яндекс.пробки

Еще один проблемный участок в районе Офицерской - автомобилисты не могут разъехаться вот уже минут 40.

Жуткие заторы и на пересечении улиц Российской и Уссурийской - водители советуют сюда даже не соваться и переждать пробку либо по возможности ехать в объезд.

Сразу на нескольких участках города затор. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Томиться на солнцепеке придется и тем, кто сейчас въезжает в Краснодар со стороны Тургеневского моста. Все шоссе перед ним стоит. Сервис "Яндекс.пробки" указывает на то, что затор не исчезнет еще минимум час.

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