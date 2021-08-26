Однушка три звезды: риелторы Сочи предлагают классифицировать квартиры по примеру отелей

Фото: Сергей Тарадаев

Цены на съемные квартиры на российских курортах сейчас достигают максимальных значений. В Ялте «самые дорогие сутки» обойдутся в 55000 рублей, в Сочи – чуть дешевле - 50 000. Такие квадратные метры, правда, могут позволить себе разве что хозяева абсолютно новых «умных» домов в трех шагах от своего пляжа и 10 минутах езды от центра города, с бассейнами, парковками, детскими площадками, «кофе в постель» и охраной. Люди статусом пониже останавливаются в Сочи в квартирах за 3500-5000 рублей в сутки. И на сдаче квартир в Сочи в курортный сезон владельцы недвижимости зарабатывают приличные деньги. Наверное, за три-пять сезонов могут купить еще одну квартиру у моря. Таких собственников в Сочи называют «курортными рантье». Причем сегодня этот «новый класс» в курортном городе почти сформировался и частично легализовался.

В Сочи полно туристов этим летом Фото: Константин БРЕДНИКОВ

- Рынок сдачи квартир в Сочи уходит от «бабушек-дедушек», которые раньше стояли вдоль дороги к морю и ловили туристов у вокзалов с табличками «До моря 30 метров», - рассказывает риелтор Михаил Федоров. - В агентствах недвижимости создаются целые отделы по сдаче в аренду квартир туристам на сутки и на время отпуска. Они занимаются тем, что выступают официальным посредником между собственником и туристом. Причем на аренду «курортной квартиры» для отдыха всегда подписывается договор, ну и все «картинки» на сайте реальные. То есть те времена, когда в сети увидел шикарную квартиру, оплатил, а приехал в сарай – ушли в прошлое…

А еще совсем недавно «фейковые картинки» публиковали владельцы частных домов, которые на самом деле были отелями и не всегда мини. Теперь и они «получают «звёзды».

Краснодарский край одним из первых в стране ввел гостиничную классификацию. На 1 января 2021 года на Кубани более 2500 подлежали обязательной классификации. С начала этого года действие правил об обязательном присвоении категорий расширили на гостиницы вместимостью от 15 до 50 номеров, то есть мини-отели. Ранее это требование распространялось только на средства размещения от 50 номеров и более. Соответствующие изменения внесли в положение о классификации гостиниц, утвержденное постановлением Правительства России.

По результатам инвентаризации, проведенной кубанским министерством курортов, туризма и олимпийского наследия, под эту категорию попадает около 2,5 тысячи средств размещения. И в Краснодарском крае классификация гостиниц и иных средств размещения с успехом проводится уже более десяти лет. Поэтому многие мини-гостиницы уже имеют сертификат. Владельцы средств размещения на собственном опыте увидели, что так называемый сертификат звездности – это дополнительное конкурентное преимущество, залог доверия отдыхающих.

- Особенно это важно в наше время, когда большинство бронирований происходит онлайн без личного посещения отеля, – рассказала врио министра курортов Краснодарского края Мария Золотухина.

Наверное, «гостевые квартиры» можно было бы воспринимать, как «иные средства размещения» и, как знать, может быть Краснодарский край первым в России «классифицирует» и гостевые квартиры. Об этом, кстати, говорят, риелторы.

- Рынок съемного курортного жилья тоже стоит классифицировать по примеру отелей, - считает член гильдии риелторов, директор филиала в Сочи одного из крупнейших агентств недвижимости юга России Людмила Сергиенко. – То есть если человек хочет взять в аренду квартиру «пять звезд» - цена одна, «три звезды» – другая. И это все в интересах гостей курортов. И такой подход выведет из тени недавно образовавшейся класс тех самых «курортных рантье».

Чаще всего «курортные рантье» - это люди, которые прикупили недвижимость в Сочи, чтобы ее сдавать и получать дополнительный доход. Причем не всегда это местные жители. Так, квартиры покупают москвичи, сибиряки и просто через агентство их сдают и получают деньги.

Однако условия для выхода из тени «собственников-рантье» надо сделать такими, чтобы легализация была выгодна всем участникам рынка съемного курортного жилья.

В Сочи всегда много туристов Фото: Константин БРЕДНИКОВ

- Сейчас квартиры «евродвушка» в жилом комплексе в 10 минутах ходьбы до моря стоят в среднем 5000 рублей в сутки, - продолжает Людмила Сергиенко - Однокомнатная квартира обходится в среднем в 3500 рублей. Исключение – самый центр Сочи с его фешенебельным отдыхом. Тут цены в разы выше...

Впрочем, если учесть, что за последнее время в Сочи построили море апартаментов, то спрос на жилье для отдыха на закате августа- стабильный, активный и повышенный. Хлебным для сдатчиков курортного жилья обещает быть и сентябрь…

Квартиры в аренду в Сочи стали популярны и после того, как в Краснодарском крае ввели правила для туристов. Теперь заселиться в отель отдыхающие могут только со справкой о вакцинации либо с медотводом. Ну или приехать на курорт с отрицательным ПЦР-тестом и в течение трех дней поставить прививку на отдыхе. Если этого не сделать, полагается штраф до 30 000 рублей. Поэтому аренда квартир в Сочи сейчас и переживает бум спроса - хозяева или «управляющие жильем» не так строго, как в официальных отелях, спрашивают о «ковидных справках».

Естественно, квартиры намного просторнее, там нет понятия «койко-место». Если жилье снимает большая семья или одна компания близких друзей, выходит в разы дешевле, чем в отеле. Ну и сейчас серьезные квартиросдатчики тоже соблюдают антиковидные меры – дезинфицируют жилье, устанавливают антисептики и даже иногда спрашивают у гостей о состоянии здоровья. Никто не хочет потерять бизнес, который и так захромал в период ограничений.

Специалисты рынка недвижимости сегодня говорят о том, что новый класс «курортных рантье» рано или поздно подумает о своём объединении в некую структуру. Может быть, возьмут пример с советского объединения «Отдых», которое выступало в Сочи посредником между туристом и квартиросдатчиком. В любом случае новому классу курортных рантье, какая-то «управляющая компания» нужна. Нужна она и туристам.

В Сочи едут в том числе и за этими красивыми закатами Фото: Сергей КУЛАКОВ

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Как безопасно снять жилье в Сочи

Советы дают риелторы курорта.

Многие туристы ищут жилье на различных сайтах по недвижимости или популярных онлайн-площадках с объявлениями. И если нашли квартиру у частника на каком-нибудь сайте с красивыми картинками, обязательно стоит позвонить по телефону хозяина и попросите живые фото «здесь и сейчас». Лучше, конечно, связаться по видео и в онлайн-режиме попросить экскурсию по квартире.

- Формулировка «там еще живут» должна настораживать, - говорит Михаил Федоров, который «от имени хозяев» управляет несколькими курортными квартирами в разных районах Сочи. - И попросите, чтобы вас встретил тот человек, который сдает квартиру, пусть за это и придется доплатить. Предупредите, что лучше бы подписать договор краткосрочной аренды, просто предупредите. Подписывать или нет - решите сами. Деньги или залог отдавайте под расписку. Если перечисляете на карту, сохраняйте чек с назначением платежа «аренда квартиры в Сочи». Когда приедете, обязательно посмотрите в квартире мебель, сантехнику, чтобы на вас не «повесили» битый унитаз. Возьмите телефон квартиросдатчика и все вопросы решайте только «через него», не вступая в конфликты с соседями или официальными органами.