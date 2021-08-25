«Без деревьев останемся»: на Новороссийск напали полчища гусениц

Нашествие гусениц в Новороссийске Фото: nvrsk_new

Не успел город-герой отойти от непогоды, как на его долю выпало новое несчастье - настоящее нашествие гусениц! Они буквально облепили кустарники и стволы деревьев. Из-за этого многие растения гибнут. Особое скопление вредителей замечено на улицах Сирадзе, Грибоедова и на Октябрьской площади.

- Как же мы устали от этой самшитовой огневки! - жалуются местные жители. - Она уже съела все листочки на кустах. Мы постоянно обрабатываем деревья и кустарники, но гусениц это не пугает - они слишком быстро размножаются. Листики даже отрастать не успевают. Напасть какая-то! Мы так без деревьев останемся.

Это, кстати, не первый случай. Поэтому по улицам города разъезжают специальные машины, которые обрабатывают деревья и травят нежеланных гостей.

- Бороться с насекомыми надо было раньше, когда они еще находились в коконах, - объясняет эколог Вениамин Голубитченко. - Сейчас они перешли в более взрослую стадию и расползлись из своего кокона. Пособирать их поштучно не получится. Можно, конечно, опрыснуть деревья и кустарники биопрепаратами, безопасными для людей и животных. Но это не очень эффективный способ борьбы с вредителями.

Также эколог предупредил, что гусеницы, заполонившие Новороссийск, становятся больше и прожорливее, поэтому съедают больше листвы на деревьях и кустарниках.

В следующем году эти гусеницы превратятся в бабочек. Город-герой ожидает очередное нашествие.