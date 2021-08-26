На Кубани поезд снес полицейскую машину, когда гаишники ловили нарушителя

Фото: ГУ МВД РФ по краю

Настоящая погоня развернулась в Темрюке. Инспекторы ДПС заметили машину, которая грубо нарушала правила дорожного движения. Гаишники попросили водителя остановиться, но он дал по газам. Тогда полицейские включили спецсигнал и стали преследовать авто.

- Неоднократные требования полицейских об остановке водитель игнорировал и пытался скрыться на большой скорости, создавая угрозу другим участникам дорожного движения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

К счастью, ДТП обошлось без жертв

Тогда правоохранители и предполагать не могли, что закончится все жуткой аварией.

- При подъезде к железнодорожному переезду нарушитель выехал на встречку и влетел в патрульку. Полицейские пытались блокировать ему движение. После столкновения служебную машину отбросило в стоящего около железнодорожного полотна регулировщика, - рассказали в краевом МВД.

Гонщика без сознания из машины вытаскивали полицейские

Когда случилось ДТП на ж/д переезде, полицейские заметили приближающийся локомотив. Они спешно выбежали из машины, и через секунду поезд снес патрульную машину. Вместе с полицейским авто многотонный состав протаранил и машину гонщика. Момент случившегося попал в камеру видеорегистратора другой полицейской машины, ехавшей позади.

- Регулировщик после удара потерял сознание и упал на рельсы. Перед самым проездом поезда инспектор ДПС вместе с водителем, который стал очевидцем происшествия, отнесли пострадавшего в безопасное место. Также полицейские успели извлечь из машины и самого водителя-нарушителя, - прокомментировали в ведомстве.

Авто превратились в металлолом

Скорая приехала быстро. В результате аварии пострадали три человека: 21-летний нарушитель, госавтоинспектор и регулировщик, - все они доставлены в больницу.

Медосвидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови парня, который пытался скрыться от полицейских. Кроме того установлено, что молодой человек находился за рулем, будучи лишенным права управления.

Пострадал один полицейский

- В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, - заключили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.