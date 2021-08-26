Погоня с аварией на железной дороге на Кубани попала на видео

Фото: ГУ МВД РФ по краю

Погоня в Темрюке закончилась аварией с тремя пострадавшими. Инспекторы гнались за нарушителем, который игнорировал требования об остановке. Тогда сотрудники ДПС попытались блокировать движение, но гонщик влетел в патрульку. Произошло все на железной дороге. А после аварии через несколько секунд поезд снес обе машины.

- В результате аварии пострадали три человека: 21-летний нарушитель, госавтоинспектор и регулировщик, - все они доставлены в больницу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Момент ДТП попал в камеру видеорегистратора другой полицейской машины, ехавшей позади.