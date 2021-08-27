В центре Краснодара нашли подземный бункер

В центре Краснодаре нашли подземный бункер Фото: Евгения ХАЛИКОВА

В центре Краснодара, на улице Калинина, в 50 метрах от цирка, рабочие сносили ларьки. И когда расчищали территорию, наткнулись на подземный бункер.

- Да какой это бункер, так, небольшой подвал, - смеются рабочие. И показывают находку.

В центре Краснодаре нашли подземный бункер Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Вот толстые бетонные стены, а вот - лестница. Разрушить каркас не смогли ни время, ни ковш экскаватора.

- Это могут быть подвалы цирка, - рассказал "КП"- Кубань" историк Виталий Бондарь. - Но надо поднимать архивы и более предметно разбираться.

В центре Краснодаре нашли подземный бункер Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Кстати, склады могли совмещать и функцию бомбоубежища - их возводили в Краснодаре в 80-х годах.

Но это не первая находка в районе Сенного рынка в Краснодаре.

В 2008 году здесь уже обнаружили подземный город - внутри даже были человеческие останки. И теперь специалистам придется выяснять, мог ли найденный бункер быть связан с тем подземным городом.

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