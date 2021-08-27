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Общество27 августа 2021 18:46

Какие ограничения ждут туристов на трассах в Краснодарском крае в последние выходные августа

Кубанские дороги забиты отдыхающими, которые возвращаются из отпуска
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Вот такой затор ежедневно образуется на выезде из Сочи.

Вот такой затор ежедневно образуется на выезде из Сочи.

Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Лето подходит к своему логическому завершению. Синоптики говорят, что погода в последние выходные августа ожидается отменная - в кубанской столице и на побережье прогнозируются высокие отметки. Естественно, большинство тех, кто так и не успел выбраться на отдых, рванут к морю. Так что на трассах точно будут заторы.

Стоит сказать, напряженная дорожная ситуация уже сейчас. Ежедневно домой возвращаются тысячи туристов - так что полосы загружены. Так, например, сейчас сложная обстановка на выезде из Сочи.

- Стоим уже битый час. Скорость просто черепашья. Выехали в обед, надеялись, к вечеру уже быть дома, но чувствую доберемся до Краснодара лишь к ночи, - сетует жительница кубанской столицы, отдыхавшая в Адлере.

Дикие пробки на выезде из Сочи

28 и 29 августа заторы будут серьезнее. Автолюбителям советуют запастись терпением - без движения придется провести не один час. Рассказываем, где и какие ограничения ждут туристов на трассах в Краснодарском крае в последние выходные августа.

Традиционно столпотворение ожидается в районе Джубги. Здесь так называемое "бутылочное горлышко", из-за которого большой поток машин просто не может "просочиться". Начинается затор, как правило за пару километров до курортного поселка.

Еще одно проблемное место, где всегда стоят машины, - трасса перед Новомихайловским. В июне красным "полыхала" полоса в сторону моря, а теперь - полоса на выезд с побережья.

Нередко заторы встречаются и у подъезда к Горячему Ключу - потерять здесь можно минимум полчаса.

Те, кто минует эти пробки, стоит подготовиться. Чтобы попасть в Краснодар, придется постоять на Южном обходе, а также на Тургеневском шоссе. Вечером в выходные дни здесь заторы, которые в сервисе Яндекс.пробки горят багровым цветом.

Стоит сказать, что через Краснодарский край едут и те, кто будет возвращаться из Крыма. Из-за дорожных работ там сразу несколько заторов. Постоять придется на полосе от станицы Вышестеблиевской до Стрелки, далее еще один проблемный участок - у Юровки. Пробка образуется и на участке трассы от станицы Курчанской до хутора Коржевский.

Напомним, ранее сообщалось, как объехать пробки в Краснодарском крае. Рассказываем про маршруты местных, где не встанешь в затор.

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