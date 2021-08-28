Стоят намертво: В последние выходные лета водители на трассах Краснодарского края застряли в 6-часовых пробках

Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще недавно по швам трещали пляжи на побережье Черного моря - теперь же забиты дороги. За последнюю неделю плотность транспортного потока из курортных городов достигла пиковых значений за август. Оно и понятно - летний сезон отпусков подошел к концу, впереди учебный год. И, конечно, туристы массово разъезжаются по домам.

Большинство автолюбителей запланировали поездку на воскресенье, 29 августа. Но, судя по данным сервиса Яндекс.пробки, немало и тех, кто решил вернуться с курорта 28-го числа. "Проскочить" не удалось - машины водители на трассах Краснодарского края застряли в 6-часовых пробках.

Самая сложная ситуация ежедневно - на выезде из Сочи. Чтобы выехать с курорта нужно не только время, но и нервы.

- Мамайский перевал стоит намертво. 5 километров ехала без малого два часа. А это лишь малая часть пути, - жалуется одна из жительниц соседнего региона, которая приезжала на курорт в отпуск. - Мои друзья выехали раньше и в пробке стоят уже шесть часов.

Стоит сказать, что в Сочи в ближайшее время должны изменить дорожное движение, чтобы ликвидировать пробки из-за массового отъезда туристов.

- Возможно, где-то следует изменить работу светофора или чуть дальше перенести остановочный павильон, - заявил градоначальник Алексей Копайгородский.

Кроме того, водителей, планирующих время отъезда, просят учитывать перегруженность трассы днем и выдвигаться домой как можно раньше.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как объехать пробки в Краснодарском крае, используя советы местных жителей.

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