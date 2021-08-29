«Надеюсь, я займу первое место»: Валентин Белов из Краснодарского края поделился своей мечтой на Нацфинале Ворлдскиллс

Валентин БЕЛОВ.

IX Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) подходит к концу. Мероприятие, которое проходит в Уфе с 25 по 29 августа, собрало около 1,8 тысячи конкурсантов из 76 регионов России. О своем опыте, последнем конкурсном дне и выборе профессии рассказал 17-летний Валентин Белов из Краснодарского края, участник компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы».

Сложную профессию юноша выбрал, вдохновившись примером отца: он работает строителем, и Валентин твердо решил пойти по стопам родителя. Близкие поддержали парня в его выборе, и теперь он показывает успехи в нелегком деле.

- У меня появилась возможность от техникума принять участие в конкурсе: я прошел отбор на региональных соревнованиях, где занял первое место. Мне очень понравились испытания, далее я ездил в Москву на Всероссийское соревнование, и наконец приехал на Нацфинал. Надеюсь, я займу первое место, все будет хорошо, – поделился Валентин.

Юноша отметил, что победа в Нацфинале откроет ему дорогу в сборную, где он надеется демонстрировать свои навыки. Валентин оценил возможность, которая появилась у него при участии в движении Ворлдскиллс: конкурсанту нравится путешествовать по всей России и странам СНГ, испытывать себя и знакомиться с интересными людьми.

Парень рассказал, что во время Нацфинала ему приходится много времени уделять работе: конкурсант участвует в соревнованиях, затем отдыхает, восстанавливает силы для следующих испытаний. Из-за плотного расписания Валентин даже не успел посмотреть Уфу.

- Сегодня я завершил третий модуль: я изготовил элементы из гипсового материала, запилил их и смонтировал. Дальше меня ожидает четвертый модуль, где я должен буду изготовить фигуру в свободном стиле. Мы делаем заготовки дома и собираем все в единое целое здесь. Это очень красивый этап конкурса, каждый придумывает что-то свое, – рассказал участник чемпионата.