Моргенштерн «взорвал» заброшенный санаторий в Сочи

Фото: кадр из клипа.

Один из самых эпатажных музыкантов в России Моргенштерн порадовал поклонников новым клипом. Он снял мини-блокбастер на хит Dinero. Едва включив видео, фанаты тут же обратили внимание на знакомые сочинские локации. Наблюдательные зрители и вовсе заявили - клип целиком и полностью снимался на курорте.

Стоит сказать, что в ролике Моргенштерн примерил на себе образ расхитителя гробниц. В начале клипа герой пытается старательно спрятать свои несметные богатства. По замыслу популярный рэпер вместе со своей дамой сердца собирает золотые слитки, бриллианты и доллары по всему миру.

Так, например, одним из таких потаенных мест стали чайные плантации. Многие поклонники узнали изумрудную геометрию выстриженных кустов в Сочи. Здесь часто туристы устраивают фотосессии - место, действительно, живописное.

Сочинские чайные плантации.

Еще одна локация, попавшая в объектив, - заброшенный санаторий на курорте. Именно на его фоне проходят съемки. Судя по кадрам, золотые слитки якобы были скрыты в стенах здания. Чтобы добраться до клада, Моргенштерну пришлось взорвать его. Выглядит, конечно, этот момент в клипе очень эффектно.

По замыслу герой взрывает здание, чтобы добыть золотые слитки. Фото: кадр из клипа.

Еще один тайник с золотом, последний в видео, был спрятан на дне Черного моря. Разумеется, и здесь в кадр попали сочинские пейзажи. Поскольку съемки проходили на яхте в открытом море, то позади артиста можно заметить берег Сочи и его высокоэтажные здания.

Поклонники считают, что эта сцена также была записана в Сочи - на яхте в Черном море. Фото: кадр из клипа.

Отметим, что за сутки видео набрало больше 3 миллионов просмотров. Сейчас эта цифра приближается к пяти миллионам. Вышедший клип, как обычно, стали обсуждать в соцсетях. Многие пользователи раскритиковали видео и назвали работу певца бессмысленной.

- Да пусть творит что хочет, это его право. В отличие от большинства звезд, он свои деньги направляет на благие дела, - встали на защиту рэпера фанаты.

Напомним, что Моргенштерн лично помогает трехлетнему Илюше Худоба из Тимашевска. У ребенка спинальная мышечная атрофия второго типа. Чтобы малыш начал ходить, ему нужна не простая инъекция – а дорогостоящий препарат «Золгенсма». Он стоит 168 миллионов рублей. Такая сумма для семьи неподъемна. В сборе решил поучаствовать музыкант, который на счет мальчика перевел внушительную сумму - более 10 миллионов рублей. А недавно рэпер вместе с невестой побывал в гостях у семьи и познакомился с Илюшей.

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