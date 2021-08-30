Глухие пробки даже ночью: Туристы показали адские заторы на трассах Краснодарского края

Фото: Михаил Патлис.

Пробки на трассах в Краснодарском крае наблюдаются все лето. Правда, в начале сезона машины стремились к побережью. Теперь же, когда отпуска заканчиваются, все массово уезжают домой. Вот уже не первый день дороги по пути с моря сковали многокилометровые заторы. Их фиксируют в разных точках, но, как правило, в одних и тех же районах.

Например, уже традиционно машины стоят в районе Джубги. Здесь «бутылочное горлышко», в которое попадают все без исключения автомобилисты.

Чтобы «проскочить», водители идут на хитрость - вычисляют, когда на дороге, ведущей с побережья, будет час-пик, и стараются этот участок миновать раньше. Знающие люди часто отправляются в путь глубокой ночью, думая, что это беспроигрышный вариант. Но, как оказалось, не всегда.

Так, минувшей ночью на подъезде к Джубге водители наблюдали удивительную картину - вереница машин в кромешной темноте. Видны лишь фары, и эти огоньки сверкают даже в паре километров от этого места. Словом, стояли автомобили в многокилометровом заторе.

Непростая ситуация и на выезде из Сочи. Сейчас курорт покидают тысячи туристов - естественно, нагрузка на дороге резко выросла.

- На данный момент на трассе нет каких-либо ограничений движения, не ведется ремонт дорожного полотна, - заверил «Комсомольскую правду» - Кубань» руководитель пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье» Александр Адзянов. - Пробки на трассах связаны исключительно с окончанием летнего сезона. По опыту прошлых лет могу сказать, что самые пиковые дни - это последние выходные августа. Затем поток машин будет уменьшаться - после 1 сентября дорожная ситуация должна улучшиться.

Узнали, каким образом миновать самые проблемные участки на трассах Краснодарского края.

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