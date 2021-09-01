На свалке нашли женскую руку: Следком Кубани разбирается, как в пункте переработки отходов оказались останки человека

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

ЧП случилось на мусорном полигоне под Анапой. На базе по переработке отходов в промзоне хутора Воскресенский обнаружили отрубленную руку. По мнению специалистов, при жизни останки принадлежали женщине.

На страшную находку наткнулся один из работников мусорного полигона. На место сразу же прибыли сотрудники правоохранительных органов.

О том, сколько останки пролежали, пока неизвестно, это установят специалисты. Тогда же станет ясно, когда ориентировочно было совершено преступление.

По предварительной информации, отрезанная рука принадлежит 43-летней местной жительнице. Установить это экспертам удалось благодаря дактилоскопической экспертизе. Результаты идентификации позволили определить личность погибшей.

- Саму женщину пока не нашли, - сказал источник в правоохранительных органах.

В кубанском Следкоме уже подтвердили факт обнаружения частей тела человека. На данный момент проводится доследственная проверка.

- Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах случившегося, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, в центре Краснодара нашли подземный бункер. На улице Калинина, в 50 метрах от цирка, рабочие сносили ларьки. И когда расчищали территорию, наткнулись на помещения, находившиеся под слоем земли.