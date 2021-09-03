«Сравним цены в магазинах Америки и России»: мама девочки «с маской Бэтмена» рассказала, когда снова привезет дочь на лечение

Луна снова прилетит в Краснодар Фото: Личный архив

Маленькая американская девочка с меланоцитарным невусом в виде маски Бэтмена возвращается в Краснодар, чтобы продолжить лечение. Луне Феннер предстоит сделать еще несколько фотодинаминадических процедур. Сейчас их документы на въезд в Россию находятся на рассмотрении в консульстве.

- Мы уже собраны. Только в режиме ожидания из-за документов. А потом снова на три месяца - в Краснодар на новые операции, - сообщила "КП" - Кубань" мама Луны Кэрол.

Она пообещала всем, кто следит за судьбой Луны, параллельно рассказать об уровне цен в магазинах на одежду и продукты в США, чтобы сравнить их с российскими.

- Покупаем в огромном маркете вещи перед отъездом, посмотрим, где это сделать в Краснодаре, - анонсировала Кэрол свои наблюдения.

Напомним, на лечение американки скидывались всем миром. Ее мама развернула целую кампанию в сети, но полностью оплатил лечение девочки россиянин. Он перевел клинике в Краснодаре 60 тысяч долларов и пожелал остаться неизвестным.

Три года назад Кэрол собрала все свои пожитки и решилась лететь через океан в Россию, чтобы избавить дочь от огромного меланоцитарного невуса во все лицо. Тогда доктора в США только пальцем у виска покрутили, назвав такое решение авантюрой с ее стороны. За лечение в Америке они запросили баснословную сумму, Попов решился сделать операцию значительно дешевле и менее травматично для ребенка. Путем фотодинамических процедур.

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