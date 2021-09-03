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Общество3 сентября 2021 14:56

«Сравним цены в магазинах Америки и России»: мама девочки «с маской Бэтмена» рассказала, когда снова привезет дочь на лечение

Маленькая Луна ждет разрешение на въезд в страну из США
Евгения ОСТРАЯЕвгения ОСТРАЯ
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Луна снова прилетит в Краснодар

Луна снова прилетит в Краснодар

Фото: Личный архив

Маленькая американская девочка с меланоцитарным невусом в виде маски Бэтмена возвращается в Краснодар, чтобы продолжить лечение. Луне Феннер предстоит сделать еще несколько фотодинаминадических процедур. Сейчас их документы на въезд в Россию находятся на рассмотрении в консульстве.

- Мы уже собраны. Только в режиме ожидания из-за документов. А потом снова на три месяца - в Краснодар на новые операции, - сообщила "КП" - Кубань" мама Луны Кэрол.

Она пообещала всем, кто следит за судьбой Луны, параллельно рассказать об уровне цен в магазинах на одежду и продукты в США, чтобы сравнить их с российскими.

Опубликовано видео операции девочки с "маской Бэтмена"
Клиника также опубликовала фотографии Луны с результатом операции – на них видно, что часть невуса (на лбу) ликвидирована. Малышке предстоит еще около семи операций, следующая намечена на январь 2020 года (c) Ruptly

- Покупаем в огромном маркете вещи перед отъездом, посмотрим, где это сделать в Краснодаре, - анонсировала Кэрол свои наблюдения.

Напомним, на лечение американки скидывались всем миром. Ее мама развернула целую кампанию в сети, но полностью оплатил лечение девочки россиянин. Он перевел клинике в Краснодаре 60 тысяч долларов и пожелал остаться неизвестным.

Девочку-«бабочку» спасают в России
Малышку из США будет оперировать краснодарский онколог. Мама девочки считает, что он лучший врач, и уже прилетела с дочкой в Краснодар

Три года назад Кэрол собрала все свои пожитки и решилась лететь через океан в Россию, чтобы избавить дочь от огромного меланоцитарного невуса во все лицо. Тогда доктора в США только пальцем у виска покрутили, назвав такое решение авантюрой с ее стороны. За лечение в Америке они запросили баснословную сумму, Попов решился сделать операцию значительно дешевле и менее травматично для ребенка. Путем фотодинамических процедур.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯЛуна Феннер - девочка с маской Бэтмена