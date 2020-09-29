«Маски Бэтмена» больше нет: пациентке из США с огромным родимым пятном на лице сделали новую операцию

Краснодарский врач провел новую операцию Луне. Фото: Светлана Алексуткина

Маленькая Луна из США прилетела в Краснодар за очередной помощью краснодарского лазерного хирурга Павла Попова. Но сразу слегла с простудой. Операцию по удалению меланоцитарного невуса пришлось отложить.

- Нет, у нас был не коронавирус, - успокаивала мама Луны многочисленных подписчиков.

К слову, как только температура спала и состояние ребенка пришло в норму, Павел Попов назначил подготовку к фотодинамическим манипуляциям.

Вчера, 28 сентября, после часа на операционном столе пятно, покрывавшее всю щечку девочки, было удалено полностью. Прозвище, которым окрестили ребенка - "девочка с маской Бэтмена", больше неактуально.

- Да, осталась вторая половинка на другой щеке, - сообщили "КП" - Кубань" в клинике.

Пока процессом заживления рубцов, неминуемо образующихся после работы лазером, российский врач доволен.

К слову, сейчас в Краснодаре лечится еще одна американка с меланоцитарным невусом на лице - годовалая Деми.

- Им продлили срок пребывания в России до 3 декабря, поэтому мы спокойно проводим ей все необходимые процедуры, - говорят медики.

Очередная операция прошла хорошо. Фото: Кэрол Феннер

На очереди у них еще как минимум 20 пациентов со всего мира. Но пока из-за пандемии их прием в Краснодаре - проблема.

- Они стоят на очереди. Как только передвижения станут вновь доступны, начнем лечить, - продолжают в краснодарской клинике лазерной хирургии.

Помимо Луны в Краснодаре сейчас лечится американка Деми. Фото: Кэрол Феннер

Напомним, тропу для медицинского туризма в Краснодар открыла маленькая американка Луна Феннер, которая родилась с огромным меланоцитарным невусом на лице. Кроме эстетических проблем, девочка может столкнуться с перерождением родимого пятна в злокачественное. Поэтому родные Луны решили избавляться от "черной метки" как можно быстрее. Врачи на другом континенте планировали подвергнуть Луну не менее 80 операциям. Но когда доктор из России Павел Попов предложил альтернативу, мама девочки Кэрол, приняла решение ехать в Краснодар.

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