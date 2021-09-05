Следователь угрожал мужчине завести на него дело за изнасилование и вымогал взятку в 700 тысяч

Экс-правоохранитель уж дал признательные показания.

На Кубани 26-летний следователь Сергей Юсупов (имена здесь и далее изменены – Авт.) попался на крупной взятке. 700 тысяч рублей он вымогал у парнишки, которого обещали посадить по «нехорошей статье». В аферу правоохранитель притянул еще и двух своих знакомых, которые теперь вместе с ним будут отвечать за содеянное.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», события развернулись в Ейске. Именно здесь в местном отделе полиции служил Сергей Юсупов - работал старшим следователем с апреля 2021-го. Но, не проработав и полгода, правоохранитель придумал, как обогатиться.

Должность мужчина получил буквально в апреле 2021 года.

Во время общения вместе с двумя своими приятелями Сергей предложил «посадить» одного из общих знакомых - 19-летнего Олега Смирнова. Паренька решили развести на крупную сумму, напугав уголовным делом.

Молодому человеку сообщили о том, что он в скором времени станет фигурантом – якобы подозревают его в изнасиловании. Для правдоподобности Сергей даже подделал ходатайство о возбуждении дела, чтобы Олег поверил. Копию этого «документа» передал один из приятелей следователя. «Подозреваемому» он тут же сообщил цену решения вопроса – мол, за 700 тысяч рублей все можно замять.

- Ты подумай, время есть. Сумма по нынешним меркам небольшая, собрать можно. В противном случае всю жизнь себе испортишь, - говорил один из исполнителей коварного плана Олегу.

Сам парень не растерялся, он сразу же заподозрил неладное и решил обратиться за помощью в Следственный комитет. Как оказалось, не зря. Сотрудники, услышав историю, сразу поняли, что история с уголовным делом выдуманная. В итоге предприимчивого коллегу из отдела МВД решили наказать. Важно поймать его было с поличным. Потому Олега попросили немного подыграть, согласиться на встречу с вымогателями. Назначили ее в лесополосе около СНТ «Лотос» - злоумышленники не хотели, чтобы их кто-то увидел.

Именно здесь вымогатели и назначили встречу, чтобы получить деньги.

- Парень передал денежные средства двум соучастникам, после чего их задержали сотрудники краевого УФСБ, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. - Впоследствии противоправная деятельность следователя полиции была также пресечена.

Стоит сказать, что оборотня в погонах сразу после случившегося уволили.

- В связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, сотрудник был уволен, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Теперь уже на бывшего сотрудника и двух его знакомых возбуждено уголовное дело.

- Они подозреваются в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст.30, ч.2 ст.159 УК РФ), - добавляет старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. – Отмечу, что следователь полиции дал признательные показания, написав явку с повинной.

На данный момент расследование продолжается. Рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения.

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