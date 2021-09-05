Бархатный сезон в разгаре: что происходит на пляжах Краснодарского края в сентябре

Начало бархатного сезона в Сукко. Фото: instagram.com/ostapovichrita

На календаре 5 сентября. Казалось бы, волна отпусков позади - люди вернулись на работу, дети - на учебу, количество отдыхающих должно пойти на спад. Но ничего подобного - туристов а побережье Краснодарского края до сих пор полным-полно. Непогода, которая обрушилась в первых числа осени стихла, море успокоилось.

Глядя на то, как сейчас выглядят пляжи на кубанских курортах, сразу ясно - бархатный сезон в разгаре. Причем много людей и на побережье близлежащих поселков.

Так, в селе Дивноморское, что находится в Геленджике, у моря не протолкнуться. Оно и понятно, море здесь чистое. На пляже мелкая галька, по которой удобно ходить. Да и в целом, местечко для принятия солнечных ванн отличное. Потому в воде очень много отдыхающих.

Много туристов и в Сукко. Судя по снимкам, которые выкладывают посетители пляжа в соцсети, ощущение, что сейчас не сентябрь, а середина июля. Лежаки все заняты. Нет места и для полотенец. Некоторые отдыхающие загорают, буквально стоя.

Начало бархатного сезона в Сукко. Фото: instagram.com/ostapovichrita

Толпа туристов сейчас и на берегу курортного поселка Джемете, что в пригороде Анапы. Здесь на спасательной вышке висит красный флаг - это означает "купание запрещено". Связано это с отбойным течением, которое очень опасно. В воде людей немного, однако это не помеха для того, чтобы подрумянить бока. Потому на песочке расположились сотни отдыхающих, чтобы накопить как можно больше витамина D.

А вот в Сочи тишь да благодать. Отпускников на море очень много. Все рекорды сейчас бьет пляж "Маяк". Водичка, по словам туристов, отличная - мало того, что прозрачная, так еще и комфортная для купания. За время, пока шли ливни, вода стала холоднее лишь на градус. Но это абсолютно не ощутимо.

Стоит сказать, что курорты Краснодарского края с начала года посетили более 12,4 миллионов туристов. Только летом турпоток составил 8,9 миллиона человек. Это в 1,5 раза выше, чем в 2020 году.

- Если же сравнивать с рекордным доковидным 2019-м, когда в нашей жизни не было никаких ограничений, то разница - всего 2%, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев. - Видим, что большинство туристов выполнили все условия, которые мы вынуждены были ввести по рекомендации Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасный отдых.

Кстати, с начала года больше всего туристов побывало в Сочи - курорт принял почти 4,5 миллиона гостей. Анапа встретила 2,5 миллиона отдыхающих. В Геленджик свои каникулы провели почти 2,3 миллиона человек. Туапсинский район посетили 771 тысячу отдыхающих, Новороссийск – 448 тысяч.

Популярно в этом году и Азовское побережье, куда приехали 948 тысяч туристов. Также гости приезжали в Краснодар, Горячий Ключ, Мостовской, Отрадненский, Северский и Кущевский районы.

И пока, это лишь предварительные итоги. Нынешний ажиотаж говорит о том, что в бархатный сезон турпоток не снизится. Да и сами курорты гостеприимны. Все отели работают в прежнем режиме, кафе и развлекательные заведения доступны для каждого отдыхающего.

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