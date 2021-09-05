Успейте искупаться в море: синоптик рассказал, когда закончится бархатный сезон в Краснодарском крае

Фото: Виктор Клюшкин.

Лето на Кубани закончилось с наступлением осени. В первые дни сентября, словно по расписанию, в регионе зарядили дожди - поливало почти на всей территории края. Естественно, промозглая погода сказалась и на температурных отметках - они стали падать. За пару дней стало на 13, а местами и на 15 градусов прохладнее.

- С западной периферии циклона вторгаются холодные воздушные массы. Они сформировались в полярных регионах. Из-за этого наблюдаем повсеместное понижение температуры, - объяснял «Комсомольской правде» - Кубань» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Волна холодного воздуха из Арктики больше всего напугала отпускников, у которых большие планы. Стартовал бархатный сезон и большинство туристов собираются на побережье Черного моря. Но не испортит ли отдых погода?

Как говорят синоптики, несмотря на то, что на побережье был шторм, наблюдались смерчи, а в горах Красной Поляны даже прошел первый снег, погода в регионе пошла на поправку. Дождей на Кубани не ожидается, волнение моря уменьшится, а температура воздуха постепенно начнет повышаться.

Уже с начала новой рабочей недели над регионом будет господствовать зона антициклональной, преимущественно солнечной погоды. Вероятность дождей почти нулевая, а это значит воздух будет прогреваться лучше. По прогнозам, отметки на столбиках термометров будут подниматься до +23-27 градусов. И это при том, что температура воды пока довольно высока - в прибрежной зоне от Новороссийска до Адлера море - 25-27 градусов. Конечно, в связи с непогодой, вода уже не прогревается и даже немного остыла, но буквально на градус. Никто из туристов это понижение толком не почувствовал.

Так что отдых на курортах Краснодарского края погода не омрачит. И, по словам метеорологов, так комфортно у моря будет минимум до конца первой декады сентября.

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