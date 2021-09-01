Такая погода пугает: синоптики объяснили, когда в Краснодарский край снова придет жара

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Из европейской части России, словно по расписанию, ушла летняя погода. Сильные осадки накрыли несколько регионов страны. Ливни отмечались и на Кубани. Последний августовский дождь смыл дорогу в Усть-Лабинском районе. А еще подтопил несколько дворов. Апшеронск также оказался под натиском стихии, но в городе, к счастью, серьезных последствий нет, кроме нескольких подтопленных улиц. В ближайшие дни дожди заглянут и в другие районы края. Спасатели объявили штормовое предупреждение, которое будет действовать вплоть до 3 сентября. Главный вопрос, который беспокоит жителей Кубани - вернутся ли летние отметки или пора доставать куртки?

- Ливни с грозами и градом прогнозируем до 3-го числа. После этого погода в крае начнет налаживаться, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай.

По словам синоптика, похолодание, вызванное дождями в крае, продлится недолго. Самые низкие температуры как раз ожидаются в пятницу, 3 сентября. Днем воздух выше 18-21 градуса прогреваться не будет. А в ночным часы отметки и вовсе упадут до +9. А уже в субботу, 4 сентября, столбики термометров покажут нормальные сентябрьские значения.

- Сильной жары, которая была в августе, не ждем. Конечно же, в отдельных районах Краснодарского края края возможно повышение до 30 градусов, - добавляет Юлия Гайдай. - Однако, отметим, что в большинстве районов температура будет держаться на отметках 22-27 градусов.

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