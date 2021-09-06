Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 6 сентября 2021 года: новых COVID-пациентов оказалось в 3 раза больше выздоровевших

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

Количество случаев заражения коронавирусом в Краснодарском крае стремительно приближается к 70 тысячам. За сутки в это число вошли еще 240 человек, получившие накануне положительные результаты тестов на COVID-19.

За этот же промежуток времени в регионе выздоровели 77 ранее инфицированных. Однако это количество в три раза меньше числа новых COVID-пациентов.

На данный момент на Кубани новой коронавирусной инфекцией болеют больше 13 тысяч человек. Большинство из них – 9846 – переносят заболевание в легкой форме, поэтому медики разрешили им лечиться дома. В ковидных госпиталях под постоянным наблюдением врачей находятся 3264 пациента, 95 из них в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее главный инфекционист Кубани рассказал, когда отступит коронавирус. По его словам, третья волна заболеваемости еще идет. Медики говорят, что ситуация в регионе напрямую зависит от массовой вакцинации. Побороть инфекцию без прививки нельзя.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 6 сентября 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 43 заболевших.

Коронавирус в Анапе 6 сентября 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус никто не получил.

Коронавирус в Сочи 6 сентября 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 11 жителей.

Коронавирус в Геленджике 6 сентября 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 16 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 6 сентября 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки девять инфицированных.

Коронавирус в Ейске 6 сентября 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 9 человек.