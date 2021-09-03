«Третья волна еще не закончилась». Главный инфекционист Кубани рассказал, когда отступит коронавирус

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Пандемия коронавируса не отступает. Уже больше месяца на Кубани фиксируется свыше 230 новых случаев заражения инфекцией. Медики объясняют вспышку заболеваемости третьей волной COVID-19.

Еще в июне в Краснодарском крае фиксировалось в среднем 100 случаев заражения. Но лето – идеальное время для увеличения заболеваемости. Во-первых, вирус мутирует. Каждый месяц мы слышим о новых штаммах. Во-вторых, инфекция быстрее разлетается во время жары. Об этом медики заявили еще год назад. Прошедшее лето только подтвердило гипотезу.

- Третья волна еще идет. Когда она закончится, естественно, никто не знает, – говорит «КП» – Кубань» главный инфекционист Краснодарского края Сергей Зотов. – Не исключено, что будет и четвертая волна.

Врач убежден, что всплески заболеваемости прекратятся еще не скоро. Но однажды это все-таки случится. Точных дат никто не называет. Но медики говорят, что они зависят от массовой вакцинации.

- Будет определенная заболеваемость, уже без волн, – объясняет Зотов. – Надеемся, что она будет низкой. Чем больше людей вакцинируется, тем меньше людей инфицируется.

Казалось бы, простая механика. Но на деле не все так просто. Уже несколько дней Оперативный штаб региона публикует фотографии из пунктов вакцинации. Они пустуют. Но побороть инфекцию без прививки нельзя. Только так появляется коллективный иммунитет.

- Что такое волна? Это подъем заболеваемости. Если в мае и июне мы видели улучшение по сравнению с январем и февралем, то летом произошел подъем, – резюмирует Сергей Зотов.

Считается, что коллективный иммунитет появляется, когда прививку ставят минимум 80% взрослого населения региона. Именно это показатель заявлен как план на Кубани. Задача – достичь его до ноября 2021 года. К этой дате прививку должны поставить 2,7 миллиона жителей Краснодарского края, то есть еще 900 тысяч человек. По последним данным, вакцину от коронавируса уже получили 1,8 миллиона жителей Кубани.

Отметим, что в регионе развернуто 332 прививочных пункта. Они работают во всех районах Краснодарского края.