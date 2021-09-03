На Кубани более 1,8 миллиона человек уже прошли вакцинацию от COVID-19

Фото из архива КП

Во всём мире продолжает набирать темпы вакцинация от COVID-19. Краснодарский край – в том числе. Так, в регионе прививку от коронавируса получили уже более 1,8 миллиона человек. Об этом сообщает Оперативный штаб края.

Первый компонент вакцины ввели 1873752 человека. 1661239 жителей уже вакцинировались вторым. А ревакцинацию прошли 16448 человек.

- Край снабжен 2124097 дозами вакцины от COVID-19. В ближайшее время поступит еще не менее 277 тысяч, - подчеркнули в Оперативном штабе.

Кстати, среди пожилых людей – старше 60 лет – прививку получили 27% от общего числа вакцинировавшихся. От коронавирусной инфекции защитились 509342 человека.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о перевыполненном в крае плане по вакцинации населения. На тот момент прививку получили более 400 тысяч человек, что составило 101,3% от установленного числа.

Кроме того, COVID-19 чаще стали заболевать дети, особенно – до года. Так, 3 сентября в регионе COVID-19 выявлен у 17 несовершеннолетних, в их числе – малыш в возрасте 1 года.