В 2,5 раза больше детей стало заболевать COVID-19 на Кубани

Фото: instagram.com/vice_governor23/

В мире продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Людей массово призывают сделать прививку. Но, несмотря на темпы вакцинации, в Краснодарском крае подтвержден еще один факт – участились заболевания COVID-19 среди детей. Об этом сообщила в социальной сети Instagram вице-губернатор края Анна Минькова. Если сравнивать с тем же периодом 2020 года, то можно сделать вывод, что количество заболевших малышей увеличилось в 2,5 раза.

- За последние 7 месяцев COVID-19 заболело 1524 ребенка, - подчеркнула Анна Минькова. – На сегодняшний день в реанимации находятся четверо детей, один из которых – 3-месячный малыш. Заражение происходит, как правило, в семьях. Ситуацию усугубляют и новые штаммы вируса, и несоблюдение санитарных требований.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что прививку от COVID-19 получили уже 65% жителей региона от плана. Министр здравоохранения края Евгений Филиппов также подчеркнул рост заболеваемости среди детей.