Прививку от COVID-19 получили уже 65% от плана жителей

Фото: пресс-служба администрации региона

В Краснодарском крае и в других регионах продолжается вакцинация от COVID-19. На заседании оперативного штаба администрации региона названы новые цифры. В регионе от инфекции привилось 65% от установленного плана жителей. По численности – это 1,75 миллиона граждан.

- Таких результатов мы добились благодаря решению ввести обязательную вакцинацию сотрудников торговли, транспорта, образования, туриндустрии, - подчеркнул на заседании губернатор края Вениамин Кондратьев. – Благодарю каждого, кто уже получил прививку.

Однако, как отмечено на совещании, в последнее время темпы вакцинации снизились, а в июле число заболевших за сутки составило 265 человек.

Министр здравоохранения края также подчеркнул новую тенденцию: всё чаще COVID-19 стали заболевать дети.

- Всё чаще в больницы начали поступать малыши до года. Считаю, что, пройдя вакцинацию, взрослые смогут уберечь детей, - прокомментировал Евгений Филиппов.

На заседании отмечено, что в некоторых муниципалитетах получение прививки проходит с невысокими результатами. Вакцинацию «замедлилась» в Тбилисском, Новопокровском и Крымском районах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что принимать только привитых в крае туристов Ростуризм считает чрезмерным. По мнению главы Зарины Догузовой, это уже сократило количество гостей курортов на 20-30%.