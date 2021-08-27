В Краснодарском крае перевыполнили план по вакцинации жителей от коронавируса

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На Кубани выполнили план по вакцинации населения. На сегодняшний день в регионе укол от коронавируса сделали 406 743 человека, что составляет 101,3% от необходимого количества населения для выработки коллективного иммунитета. Об этом на брифинге по ситуации с заболеваемостью сообщила специалист-эксперт регионального Роспотребнадзора Виолетта Троеглазова.

- Согласно плану, нужно привить 60% взрослого населения – это 401 494 человека. На сегодняшний день план перевыполнен – укол от коронавируса сделали уже 406 743 человека, 101,3% населения, подлежащего вакцинации, - сказала эксперт.

По данным специалистов, ситуация с заболеваемостью улучшается. Но прививочная кампания продолжается.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 27 августа за сутки в госпитали попал 251 человек с коронавирусом, в том числе 11 детей.