На Кубани за сутки выявлено 244 случая заражения COVID-19

Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявлено 244 случая заболевания COVID-19. Из них 162 - у женщин, 82 - у мужчин. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.

В Сочи заболело на 8 человек больше, чем в Краснодаре, - 38, тогда как в краевой столице зафиксировано 30 пациентов. 23 человека инфицированы в Кавказском районе, 15 – в Лабинском. 11 случаев заражения зафиксировано в Анапе, Кореновском, Северском и Усть-Лабинском районах.

- В Геленджике COVID-19 подтвержден у 10 человек, 9 – в Курганинском районе, 8 – в Крыловском, 7 заболевших – в Горячем Ключе. По 6 пациентов выявлено в Апшеронском, Выселковском и Динском районах, в Туапсинском - 5, - говорят в оперативном штабе края.

В Абинском, Темрюкском и Крымском районах заболели по 4 человека, по 3 – в Белоглинском, Ейском, Отрадненском и Тбилисском районах. Два пациента – в Белореченском, Каневском, Кущевском и Мостовском муниципалитетах. Наименьшее количество заражений - по одному - в Калининском, Ленинградском, Новопокровском, Новокубанском и Славянском муниципалитетах.

- На искусственной вентиляции легких находятся 90 человек, 7 пациентов – на ЭКМО. В числе заболевших – 17 детей, одному из которых 1 год. Возраст пациентов доходит до 93 лет, - подчеркнули в региональном минздраве.

Напомним, что количество пациентов в ковидных госпиталях Кубани выросло в 3 раза. Больницы Краснодарского края заполнены на 80%.