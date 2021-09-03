Что произошло за ночь 3 сентября: Количество пациентов в ковидных госпиталях Кубани выросло в 3 раза

фото пресс-службы администрации Краснодарского края
Что произошло за ночь 3 сентября 2021 года. Количество пациентов в ковидных госпиталях Кубани выросло в 3 раза. Больницы Краснодарского края заполнены на 80%.
В Сочи уже в этом году начнут испытания беспилотного такси. Сириус станет одной из трех экспериментальных площадок для тестирования пассажирского беспилотника.
Водителя, прокатившего блогера, примотанного скотчем к машине, задержали в Сочи. Сейчас хулигану избирается наказание.
Две иномарки столкнулись на дороге из Новороссийска к Керченскому проливу. Одна из машин в результате удара перевернулась, пострадавших нет.
Ливень со шквалистым ветром обрушился на Курганинск, повалены деревья. Стихия настигла муниципалитет 2 сентября.