Что произошло за ночь 3 сентября: Количество пациентов в ковидных госпиталях Кубани выросло в 3 раза

фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Что произошло за ночь 3 сентября 2021 года. Количество пациентов в ковидных госпиталях Кубани выросло в 3 раза. Больницы Краснодарского края заполнены на 80%.

В Сочи уже в этом году начнут испытания беспилотного такси. Сириус станет одной из трех экспериментальных площадок для тестирования пассажирского беспилотника.

Водителя, прокатившего блогера, примотанного скотчем к машине, задержали в Сочи. Сейчас хулигану избирается наказание.

Две иномарки столкнулись на дороге из Новороссийска к Керченскому проливу. Одна из машин в результате удара перевернулась, пострадавших нет.

Ливень со шквалистым ветром обрушился на Курганинск, повалены деревья. Стихия настигла муниципалитет 2 сентября.