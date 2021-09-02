Блогера, прокатившегося примотанным скотчем к машине, задержали в Сочи

Фото: @dan_myas

Блогера, прокатившегося с ветерком по трассе в Сочи, накануне задержали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В социальных сетях распространилось видео, на котором 27-летний Данил Мясников, примотанный скотчем к желтому авто, рассекает на дороге курорта. А скорость на спидометре достигла 180 километров в час. Ситуацией сразу заинтересовались в ГИБДД Краснодарского края.

- 27-летний парень задержан и доставлен в участок. За нарушение правил перевозки, отсутствие ремней безопасности и мелкое хулиганство составлены административные акты, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас блогеру избирают наказание – обычный штраф или заключение на 15 суток.