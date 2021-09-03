80% населения Кубани необходимо привить по новому плану вакцинации

Фото из архива КП

В Краснодарском крае повысили план массовой вакцинации от COVID-19. Теперь должно быть привито 80% населения, а не 60, как было установлено ранее. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Необходимое число привитых увеличено во всех регионах по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Сейчас в крае уже привито 1,8 миллиона человек, в соответствии с новыми показателями – это 52% от установленного плана. Ранее он был перевыполнен.

Кубань уже снабдили 2 124 097 дозами вакцины, в ближайшее время поставят еще более 277 тысяч.

- Сейчас в регионе работают 332 прививочных пункта, 99 из которых – мобильные. Также в 74 местах вакцинироваться могут и туристы. В Краснодаре организована работа 3 круглосуточных пунктов – в поликлиниках № 7, 15 и 25. Для жителей региона создан специальный сайт «Вакцина здесь!», на котором можно получить информацию о наличии вакцины и ответы на все вопросы касаемо вакцинации, - подчеркнули в пресс-службе администрации.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о самых зараженных городах и районах края за неделю. В их числе – Сочи и Краснодар.