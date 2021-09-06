В Адыгее в ДТП с шестью машинами погибли три человека, двое из них – дети

Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

Страшная авария случилась накануне вечером, 5 сентября, в Тахтамукайском районе Адыгеи. По предварительным данным, на 25 километре автодороги «Краснодар-Верхнебаканский» автомобиль «Хендай» влетел в КамАЗ, который ехал по встречке.

- За рулем иномарки, выехавшей на встречную полосу находилась 33-летняя жительница Краснодарского края. «Хендай» столкнулся с КамАЗом, под управлением 49-летнего жителя Армавира, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Адыгея.

Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

От удара с грузовиком «Хендай» отбросило еще в три попутно ехавшие машины. Участницей этой аварии также стала иномарка, двигавшаяся позади КамАЗа.

Жертвами ДТП стали три человека, двое из них – дети.

Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

- В результате этого тяжкого дорожно-транспортного происшествия погибла водитель «Хендай» и двое находившихся в иномарке 15-летних подростков – мальчик и девочка, - сообщили «КП» - Кубань» в республиканской полиции.

В настоящее время на месте аварии продолжает работу следственно-оперативная группа. Полицейских, экстренные и других задействованные службы координирует министр внутренних дел по Республике Адыгея Иван Бахилов.

Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

Движение на некоторое время на месте ДТП было перекрыто, но сейчас проезд на данном участке открыт.

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