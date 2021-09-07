Белым медвежатам, которых выкормила женщина, подарили мороженое на День рождения

Белые медведи выросли на руках человека. Фото: Елена Миловидова

Белых медвежат, Ермака и Аврору, из Сафари-парка в Геленджике уже не узнать. Оба весят под 100 килограммов, и в своих объятиях душат названную "мать-медведицу" Елену Миловидову. Она кормила их из бутылочки коровьим молоком, когда собственная мать даже не стала обнюхивать медвежат после рождения.

История эта драматична. Их родила медведица Сережка в декабре прошлого года и тут же отказалась от малышей. Ушла в другой конец вольера и стала заниматься своими делами. Выхаживать, как собственных детей, пришлось сотрудницам зоопарка.

— Хорошо, что она не загрызла крох, — говорит Елена Миловидова. — Мы забрали медвежат и стали сами опекать. Знаете, для нашего зоопарка это радостное и в то же время редкое событие — белые медвежата здесь появились на свет впервые.

Медвежата родились в декабре. Фото: "Сафари-парк" в Геленджике

За советом, как вырастить белого медведя, южане обращались в ведущие зоопарки страны.

— Кормим малышей через каждые два часа молоком, протираем их салфетками и играем с ними, — вела свою хронику Елена Миловидова. Сейчас даже ее аккаунт в соцсети звучит, как "медведица".

На днях медвежата, которые ведут себя, как все подростки, неуклюже и угловато, отметили 9 месяцев со дня рождения. В честь такого события Ермаку и Авроре подарили целый тазик мороженого.

- Это фруктовый лед. Там их любимые яблоки, вишни, сливы и груши, - рассказывают в Сафари-парке.

Но мать-медведица оставила их и даже не обнюхала после рождения. Фото: "Сафари-парк" в Геленджике

Забавно наблюдать, как северные медведи выковыривают лакомство изо льда и тянут в рот.

Из своих крепких медвежьих лап нареченную маму они не выпускают. От нее пахнет молоком.