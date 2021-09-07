«Бессмысленная трата денег»: краснодарцы накинулись на Сергея Галицкого, который строит новую очередь парка

Фото: Евгений Таранжин

Парк «Краснодар» - одно из главных достояний города. Он открылся всего пять лет назад – на месте огромного пустыря и цветочного рынка. За эти годы парк увеличился в несколько раз. Если раньше он был частью стадиона, то сейчас это огромный кластер для отдыха. Здесь проводят время тысячи горожан. Сюда даже возят на экскурсию из других городов. По масштабам парк уже превзошел московское «Зарядье» и увеличивается каждый год.

Новые локации появляются на месте бывших полей академии футбольного клуба «Краснодара». Вот и еще одна новая очередь парка раскинется около парковки стадиона – на улице Тихорецкой. Отсюда уже перенесли несколько футбольных полей и завезли технику.

Фото: Евгений Таранжин

- Кажется, новый парк будет рельефным, – делятся впечатлениями очевидцы.

На кадрах, которые появились в социальных сетях, видны горы земли. Местные жители гадают, что появится на этом месте. Одни утверждают, что японские сады, другие – трасса для мотокросса. Сергей Галицкий планами не делится. Это уже тоже стало традицией. Так бизнесмен возвел стадион на 8 тысяч мест. Его построили меньше чем за год. О том, что началась стройка, люди узнали из социальных сетей. Ни клуб, ни бизнесмен это не афишировали.

Фото: Евгений Таранжин

- Из-за парка даже убрали часть парковки, – делится местная жительница Юлия. – Рабочие уже начали стройку на этом месте.

Что появится на участке, рабочие не говорят. Все вопросы просят задавать застройщику. Но выйти на связь с ним у «КП» – Кубань» не получилось. Неизвестно даже, когда откроют новую очередь парка. Эти сроки держатся в тайне.

Но местные жители уже недовольны.

Фото: Евгений Таранжин

- Очередной плац построят, – пишет Роман.

- Какая бессмысленная трата денег, – добавляет Юлия.

Но недовольных людей – единицы. Большинство горожан поддерживают инициативы бизнесмена.

Фото: Евгений Таранжин

- Это будет прекрасно. Неважно, что построят, – пишет Елена.

- Какая красота! Надеюсь, это будет сад с сакурой, – добавляет Максим.

Что появится на месте полей, еще неизвестно. Но уже понятно, что парк получит новую красочную локацию.