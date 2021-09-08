Дети испугались: Спустя сутки выяснилось, почему школьники из Горячего Ключа вышли из автобуса

Скрин видео. Автор: Илья Савченко

История младшеклассников из Горячего Ключа, которых выгнал водитель пассажирского автобуса, вызвала волну возмущения у жителей Краснодарского края. Видео с плачущими школьниками разлетелось по всем социальным сетям 7 сентября. Брат и сестра из многодетной семьи не смогли добраться до школы - мальчик потерял кошелек с деньгами. Когда третьеклассник зашел в салон, то понял, что платить за проезд ему нечем. И водитель просто выгнал детей из салона. Во всяком случае, так рассказывали дети отцу, которому позвонили с остановки, на которой вышли.

Но руководитель компании-перевозчика, куда "КП" - Кубань" позвонила, заявила, что дети все выдумали.

- Мы всегда довозим детей, даже если у них нет денег. Они действительно ехали в автобусе, но их никто не высаживал. Мальчик сказал, что потерял кошелек, но водитель не стал его выгонять. В какой-то момент дети вышли, водитель не обратил внимания, на какой остановке. У нас есть свидетели, - заявила Ирина Белай.

А потом перевозчик устроил очную ставку с ребятами и их отцом, и Ирина Беляй попросила записать на видео всю историю.

- Да, мы встретились с перевозчиком, поговорили с детьми, послушали, что сообщил водитель на эту тему. Выяснилось, что дети очень сильно испугались, водитель сказал им «ай-ай-ай», и они сами вышли на ближайшей остановке. А потом поняли, что не знают, где находятся, и начали звонить родителям, - рассказал «КП» - Кубань» отец школьников Илья Савченко.

Между тем прокуратура Горячего Ключа отреагировала на публикацию в «Комсомольской правде» - Кубань».

- Действительно, учеников насильно не высаживали из пассажирского автобуса. Школьники покинули салон самостоятельно, - пояснили в надзорном ведомстве. - Ребята, видимо, были испуганы, вот и придумали историю, что их выгнали.