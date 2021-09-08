В поселке под Краснодаром из автобуса выгнали школьников

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Сдача новой школы стала большим событием для жителей Новознаменского и соседних поселков. Просторная, современная, а главное - недалеко от дома. Но уже в начале сентября родители стали бить тревогу. Связана она не с учебным процессом, а с транспортной доступностью. Школа построена далеко от жилых домов. Идти до нее по полю детям неудобно и небезопасно. Родители ожидали, что детей будет возить школьный автобус, но вместо этого ученикам предложили передвигаться на общественном транспорте. Автобус № 59 сменил свой маршрут – теперь он подъезжает к зданию школы, а ребятам за счет городского бюджета выдали бесплатные проездные.

Казалось бы, все шло хорошо. Но 3 сентября произошла история, которая подлила масла в огонь. Дети сели в автобус около дома, заплатили за проезд, но водитель под давлением остальных пассажиров, попросил их выйти из салона.

- Люди в автобусе стали возмущаться: они не хотели ехать до школы. Дело в том, что это большой крюк, а значит, потеря времени. Маршрутчик убрал табличку «Школа». Детям пришлось выйти из салона, - рассказал «КП» - Кубань» отец ученицы 4-го класса Артем, который стал свидетелем этой сцены.

К счастью, ребята на улице не остались. Им предложили перейти в другой автобус, но настроение было испорчено.

- Перевозить школьников вместе с другими пассажирами проблематично – ездят пазики небольшой вместительности, нет человека, который бы следил за перевозкой, ребята едут стоя. Все это доставляет большие трудности, а ведь дети требуют бережного отношения. Это самое дорогое, что у нас есть, - отметила бабушка ученицы школы в Новознаменском Надежда Князева.

По информации пресс-службы администрации Краснодара, ситуацию с перевозкой детей в Новознаменском отслеживают в ежедневном режиме. Специалисты мониторят, сколько школьников ездит на общественном транспорте на учебу, в какое время большая загрузка.

- Контроль будет продолжаться до тех пор, пока не будут улажены все моменты и недостатки. Мы выработаем вместе с перевозчиком оптимальное расписание, которое устроит детей и родителей, - отметил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

Сейчас на маршруте увеличено количество автобусов. Интервал их движения составляет 5-6 минут утром и в то время, когда учащиеся возвращаются домой.

Напомним, «Комсомолка» рассказывала о двух школьниках из Горячего Ключа. Брат и сестра поехали в школу, но по пути на остановку потеряли кошелек. Когда третьеклассник зашел в салон, то понял, что платить за проезд ему нечем. Он сильно испугался и вышел с сестрой на остановке, а потом позвонил отцу.