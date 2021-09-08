На пляжах Анапы торговцев-нелегалов прогоняет дрон

На курортах уже не первый год «воюют» с нелегалами на морском берегу.

Стихийная торговля на пляжах - бич каждого курортного города. Конечно же, лето и бархатный сезон – благодатная пора для всех предпринимателей. Коробейники с кукурузой и чурчхелой на пляжах, бутлегеры с «паленым» вином в тележках... Кого только не встретишь у моря!

Войну таким предпринимателям на Кубани объявили еще в 2015 году. Вход на территорию, где купаются и загорают, - для них под запретом. Ведь о качестве еды, что предлагают эти пляжные крикуны, ходят легенды в инфекционных отделениях больниц.

В Анапе для борьбы с нелегальной торговлей задействовали все механизмы. Буквально. Помимо спецкомиссий, которые проверяют пляжи с начала лета, за торговцами гоняются еще и дроны.

Так, спасатели показали, как следят за продавцами с кукурузой в ведрах. Для этого они даже сняли ролик. На кадрах - мужчина, предлагающий отдыхающим угоститься тем, что на его подносе. Он предлагает чурчхелу, раков и пиво - классический набор.

В это время в небе над ним кружит спасательный дрон. Сначала беспилотник лишь жужжал, но позже заорала сирена. В громкоговоритель было объявлено, что покупать у торговца что-либо опасно.

- Чурчхела несвежая, рыба несоленая, раки недоваренные, а у самого продавца отсутствует санитарная книжка, - раздавалось на весь пляж.

После этого обличенный продавец поспешил скрыться с пляжа. И так, по словам мэрии курорта, поступают с каждым торговцем-нелегалом.

ЗВОНОК В АДМИНИСТРАЦИЮ

Работают дроны в течение всего курортного сезона, в том числе и в бархатный. Летают беспилотники на центральном пляже, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Анапы. - Помимо мониторинга пляжной территории, у дронов есть еще одна важная функция. С помощью громкой связи беспилотник оповещает о выявлении нелегального торговца, предлагающего туристам товары сомнительного качества. На самого продавца это оказывает психологическое воздействие, а отдыхающих информирует об опасности приобретения продуктов «с рук».