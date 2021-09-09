Снова жара: в каких районах Краснодарского края ждать резкого потепления

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Метеорологи спешат сообщить хорошие новости для жителей и гостей Краснодарского края. В регион идет тепло, причем, по прогнозам, на Кубань без преувеличения вернется лето. Отметки, конечно, будут не августовские, но воздух прогреется до очень комфортных значений. Можно будет и на прогулку без кофты выйти, и в море поплавать.

- В регион идет заток тепла, который не позволит столбикам термометров падать. Наоборот температурные отметки будут только повышаться, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай.

Дело в том, что в атмосфере над южной частью России будет доминировать антициклон. Поэтому облака рассеются - солнце будет не просто греть. При длительной прогулки можно и голову напечь.

Как говорят метеорологи, температурный режим на пике потепления установится во всей средней полосе России. Но в Краснодарском крае будет и вовсе выше +25°. Но до температурных рекордов благодатная погода не дотянет.

Например, в кубанской столице и Армавире ожидается потепление до 28-29 градусов. Жарко будет и на берегу Черного моря - 27-28 градусов. Такие же отметки прогнозируют и на Азовском побережье. 26 градусов ожидается даже в горных и предгорных районах края.

Правда, лето, судя по всему, вернется ненадолго. Уже к выходным в Краснодарском крае солнце сменят тучи. Из-за этого на улице вновь установится осенняя погода.

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда жителям Краснодарского края ждать заморозки в сентябре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загорать сейчас можно дольше, чем летом: в Гидрометцентре рассказали о раннем бархатном сезоне в Краснодарском крае

Температура воздуха и морской воды сравнялась (подробнее)

Не ждите в октябре: Синоптик назвал сроки прихода бабьего лета в Краснодарский край

Жители региона переживают, что легкие платья надеть больше не смогут (читайте далее)

Успейте искупаться в море: синоптик рассказал, когда закончится бархатный сезон в Краснодарском крае

Выяснили, когда вода на курортах начнет остывать (подробнее)

Откуда не ждали: Синоптики рассказали, когда в Краснодарский край придут первые заморозки

Выяснили, когда жителям региона надо утепляться (подробнее)

Синоптики рассказали, когда жителям Краснодарского края ждать заморозки в сентябре

Температура воздуха сейчас не радует ни днем, ни ночью (читайте далее)