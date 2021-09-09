В Сочи самка леопарда сходила к стоматологу: и хищникам нужен дантист

Олимпии чистят зубы под наркозом. Фото:Сочинский национальный парк

Пятилетняя Олимпия на приеме у стоматолога уже не в первый раз. Весной прошлого года она попала к дантисту, чтобы вылечить клыки. Зуб у самки леопарда пострадал во время охоты. Тогда один клык ей удалили, а другой - вылечили. Теперь же пришло время планового осмотра зубов.

Правда, чтобы отвезти леопарда к врачу, самочку пришлось усыпить на время - все же она хищник. В кабинете у дантиста Олимпию осмотрели, уделив особое внимание тем самым клыкам, которые уже лечили.

Перед наркозом необходимо измерить вес

- Зубки нашей даме чистили полтора часа, - рассказали в пресс-службе Сочинского нацпарка. - Сначала Олимпии сделали общую анестезию, и когда она уснула, врачи осмотрели пасть. Процедуры проводил главный ветврач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий. Для лечения нашей хищницы медик специально прилетел из Москвы.

- У крупных кошек процесс разрушения зубов происходит быстро. Поэтому после повреждения клыков о прутья вольера, специалисты осматривают зубы Олимпии на регулярной основе, – отметил Михаил Альшинецкий.

Олимпия на приеме у стоматолога

Сейчас Олимпия чувствует себя хорошо.

- Ей предстоит сдать анализы, а также пропить курс медицинских препаратов после лечения зубов, - сообщил «Комсомольской Правде» - Кубань» руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе Николай Ворон.

Напомним, что Олимпия родилась в Центре восстановления леопарда в июне 2016 года у пары леопардов Задига и Андреи. Она успешно проходила программу подготовки к выпуску в природу. Однако в 2019 году при конфликте с соседями Олимпия сильно повредила лапу, в результате чего ветеринары были вынуждены её ампутировать.

У Олимпии уже есть жених. Самца подобрали согласно рекомендациям куратора из Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

Олимпия под наркозом. Фото: Сочинский национальный парк

На данный момент в Центре обитают 15 особей переднеазиатского леопарда. Из них десять взрослых и пять котят. Шесть леопардов проходят программу подготовки к выпуску в дикую природу. После сдачи экзаменов их выпустят в естественную среду обитания. Ученые планируют сделать это в 2022 году. В живой природе уже живут 10 воспитанников центра, шесть из которых – более 5 лет.