Для школьников Краснодара объявили дополнительные осенние каникулы с 17 по 20 сентября

Фото: krd.ru

С 17 по 19 сентября в школах Краснодара будут работать избирательные участки для проведения выборов депутатов Государственной Думы РФ. В связи с выборами в пятницу и субботу, 17 и 18 сентября, а также в понедельник, 20 сентября, для школьников сделали дополнительные каникулы – занятий у них не будет. Об этом сообщили в администрации города.

Школьников распустили по домам в дни выборов из-за коронавируса, чтобы избежать большого скопления людей в помещениях.

- Каникулы с 17 по 20 сентября в школах объявлены для сохранения здоровья учеников и педагогов, профилактики распространения COVID-19. Переход на дистанционное обучение в эти дни не планируется, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» директор департамента образования Алексей Некрасов.

Известно, что большинство избирательных участков в Краснодаре находятся в школах — 254 из 360.

- В каждом образовательном учреждении в среднем находится от двух до пяти участков. Еще восемь расположены в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, - добавили в пресс-службе мэрии.

В администрации отметили, что после выборов в понедельник все помещения в школах продезинфицируют. Также уточнили, что дополнительные выходные никак на основные осенние каникулы не повлияют, они по плану пройдут в конце октября — начале ноября.

КАК ПО КРАЮ

Не все школы в Краснодарском крае уйдут на каникулы в дни выборов

- Те школы, в которых нет избирательных участков, работают в обычном режиме. А если учреждение задействовано в выборах, то решение о графике работы принимает администрация школы, - сообщили в министерстве образования Краснодарского края. - Могут быть выделены кабинеты для избирательного участка, чтобы учебный процесс шел в штатном режиме. Но в случае неизбежности накладок, занятия в школах могут сделать сокращенными или отменить вовсе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министерство образования Кубани рассказало о работе школ с 17 по 19 сентября

На эти дни выпали выборы (читайте далее)