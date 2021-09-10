Следователь полиции сбежал с 3 млн взятки во время спецоперации на Кубани

Следователь полиции вот уже три дня в бегах. Фото: Александр ГЛУЗ

На Кубани в розыск объявили следователя полиции, который сбежал с 3 миллионами рублей. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в силовых структурах.

Как стало известно, хитроумную аферу умудрился провернуть один из сотрудников ГУ МВД по Краснодарскому краю. По предварительной информации, речь идет о 32-летнем старшем следователе отдела по расследованию тяжких преступлений против собственности. Именно его подозревают в получении крупной взятки.

Силовики проводили оперативно-розыскные мероприятия. Они «вели» слежку за сотрудником полиции. Во время отработки всплыла информация о том, что он требует 3 миллиона рублей у бизнесмена за то, чтобы увести его от уголовной ответственности. Коммерсант якобы незаконно занимался предпринимательством.

Бизнесмен от такого предложения был, мягко говоря, в шоке. Потому обратился в вышестоящие структуры, чтобы приструнить правоохранителя.

Предварительно, сотрудник полиции требовал 3 миллиона рублей у бизнесмена за то, чтобы увести его от уголовной ответственности.

- Следователя полиции должны были задержать в момент получения 3 миллионов рублей. - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в силовых структурах. - О том, что взятка была «меченой», сотрудник в погонах не догадывался. Все было предусмотрено.

Вот только после получения денег с места происшествия полицейский успел удрать. Как объясняют правоохранители, он был за рулем Toyota Camry, которая принадлежит его отцу-бизнесмену. Следователь дал по газам и через минуту скрылся. Как удалось узнать «КП» - Кубань», через пару часов этот автомобиль обнаружили на территории одного из краснодарских вузов. Машину он бросил как раз в той зоне, где камер нет. Потому понять, куда же направился правоохранитель-беглец дальше, невозможно.

- Во время осмотра автомобиля на водительской двери и внутри салона найдены следы люминесцентного вещества. Деньги или их муляжи не обнаружены, - уточняет «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Но факт вымогательства силовики зафиксировали. Причем в тот день, когда правоохранителя должны были скрутить, на рабочем месте он не появлялся. При этом его руководство не в курсе, куда он пропал. На звонки он не отвечает, а в социальные сети не заходил уже больше месяца.

Репутация у сотрудника в погонах не самая лучшая.

Сейчас назначено проведение служебной проверки. Уголовное дело пока не возбуждено, меру пресечения следователю полиции пока не избрали. Однако, как говорят силовики, скрываться долго он не сможет.

Как выяснила «КП» - Кубань», старший следователь полиции, который сейчас в бегах, окончил Волгоградскую академию МВД России в 2011 года. В своей должности она работает чуть больше года. При этом в марте ему сделали выговор за плохую работу.

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