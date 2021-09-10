Котенка, которого выкормила собака, взяли в семью

Каштанка по-прежнему нуждается в ласке. Фото: @prodobro.team

Собаку по кличке Каштанка знает теперь вся страна. Она подобрала на улице Крымска бездомного котенка и в зубах принесла его в дом, положила на свое кресло и начала кормить молоком.

Ее саму не баловала судьба, и жизнь складывалась абсолютно собачья. Зимой неведомым образом она оказалась на улице в Крымске и только благодаря добрым людям - не голодала. Она слонялась от дома к дому, пока в одном из них не нашла наконец приют. Волонтер городского сообщества по спасению животных отдал ей кресло под ночлег и поставил тарелку свежей снеди. Ночью Каштанка спала в теплом кресле, а утром убегала "по делам" в город.

Каштанка родила. Но ее щенки не выжили. Собака затосковала и снова отправилась слоняться по улицам Крымска.

Зато вечером она была уже не одна.

- Люди бросили котенка, а собака - нет, - говорили волонтеры.

Вскоре благодаря такой известности выкормленному малышу нашли семью.

- Каштанка так и живет на передержке, а вот девочка-котенок обрела свой дом. Собачка теперь дружит с кошкой Мышкой и продолжает ждать, когда ее заберут в новый дом, - рассказывают волонтеры.

Собака, однако, не осталась без внимания. Из Лондона ей прислали запас корма. Но найти хозяев пока не удалось.

Если вы готовы приютить Каштанку, звоните 8-918-469-82-68.