Сочинская теннисистка Елена Веснина об украденных медалях: «После случившегося не могу прийти в себя»

Сочинская теннисистка Елена Веснина.

Олимпийская чемпионка Рио-2016 и серебряный призер Игр в Токио по теннису Елена Веснина стала жертвой грабителей. Беда случилась накануне вечером. В дом семьи спортсменки в Подмосковье пробрались неизвестные и похитили ценные вещи. Среди них - олимпийские медали, а также перстень, полученный за Олимпиаду в Рио-2016.

Сейчас теннисистка находится в подавленном состоянии. В беседе с корреспондентом «КП» - Кубань» спортсменка была немногословна, после произошедшего она до сих пор не может прийти в себя.

- Никто не пострадал, нас дома не было. Заявление в полицию мы уже подали, ждем новостей. Извините, я сейчас отдыхаю после случившегося, - сказала «Комсомольской правде» - Кубань» Елена Веснина.

Стоит сказать, что своими наградами спортсменка очень дорожила. Медали она часто брала на интервью. Незадолго до инцидента теннисистка брала их, чтобы показать ребятам в теннисном клубе. После встречи с детьми выложить награды Елена не успела - именно спортивную сумку, где их лежали олимпийские медали, умыкнул злоумышленник.

Сейчас сумму ущерба подсчитывается. Устанавливаются обстоятельства грабежа, в том числе, как домушнику удалось попасть в дом.

Напомним, ранее Елена Веснина стала героиней второго выпуска «Без маски». Во время интервью она рассказала о возвращении на корт и Игры в Токио после рождения ребенка, о предстоящем турнире с Марией Шараповой, а также откровенно призналась, выступит ли на Олимпиаде в Париже.

Смотреть видеосюжет «Без маски» - Елена Веснина / Elena Vesnina /

Но, безусловно, то, что мы увидели Елену на Играх в Токио, само по себе чудо. Еще в 2018 году она закончила карьеру, так как ждала ребенка. Но в декабре 2020 года решила снова выйти на корт, поехала в Токио и в паре с Асланом Карацевым дошла до финала в миксте. В решающем матче их пара уступила Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву, но Елена вернулась с гордостью за свою медаль.

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