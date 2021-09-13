Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 13 сентября 2021 года: растет заболеваемость и смертность от COVID-19

Фото: Мария ЛЕНЦ.

Несмотря на то, что пандемия коронавируса находится под контролем на Кубани, эпидситуация остается достаточно тревожной. В регионе продолжает расти уровень заболеваемости, причем число новых случаев за сутки по-прежнему велико. Так, за минувший день ковид обнаружили у 235 жителей региона. Кроме того, от осложнений вируса скончались сразу 34 человека. Общее число жертв инфекции перевалило отметку в пять тысяч человек и сейчас составляет 5630.

Врачи подчеркивают - большинство умерших от осложнений вируса – это лица пожилого возраста, у которых ковид протекает особенно тяжело. Многие из них имеют сопутствующие заболевания, потому борьба с коронавирусом для них оказывается непростой.

Дома сейчас лечатся 10 938 кубанцев - у них легкая форма ковида. Однако врачи внимательно следят за тем, чтобы болезнь прошла без осложнений.

Напомним, ранее сообщалось, что в оперштабе Краснодарского края назвали основные очаги заражения коронавирусом.

Кстати, главный инфекционист Кубани рассказал, когда отступит коронавирус.

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