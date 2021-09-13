Один из районов Новороссийска заволокло густым дымом

Дым в районе Шесхариза заметили местные жители. Фото: БОЛТАЛКА NVRSK

Цемесскую бухту в Новороссийске заволокло густым дымом ранним утром 13 сентября. Сквозь завесу ядовитого облака не видно было, что происходит на другом берегу Черного моря.

- Что происходит на Шесхарисе? Все в дыму, - задавались вопросом новороссийцы.

Выяснилось, что дымовая завеса - это всего лишь камуфляж кораблей ВМФ, которые участвуют в учениях в акватории города-героя.

- Это дымовые шашки зажжены в связи с плановыми учениями кораблей ВМФ в Новороссийске, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе Южного военного округа.

Бухту заволокло едким облаком. Фото: БОЛТАЛКА NVRSK

Напомним, «Русские Витязи» выступили 12 сентября над «Малой Землей» в Новороссийске. Авиашоу устроили в честь Дня города - 183-летия со дня основания. Посмотреть его можно было практически из любой точки.

Пилоты на тяжелых высокоманевренных истребителях Су-30 СМ взмыли в небо. В воздухе они показали фигуры высшего пилотажа. Летчики исполнили традиционные маневры — групповой пилотаж, «горку» с разворотом, синхронную «бочку» и совместную «петлю Нестерова». Словом, зрелище было незабываемым.