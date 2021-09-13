Каков градус: вода в Черном море у берегов Анапы прогрелась до неожиданных температур

Пляжи курорта вновь полны Фото: Максим ПЕСКОВ

Температура воды в Черном море внезапно начала повышаться. В Анапе 13 сентября фиксируют +24,3 градуса. Казалось, бы для бархатного сезона на курортах Краснодарского края - ничего необычного. И даже наоборот, бывало, что градус моря в это время года достигал и более высоких значений.

Но только не в этом году. Когда туристы и местные жители уже фактически распрощались с купальным сезоном. Осень на курорте началась аккурат по календарю. С 1 сентября температура воздуха сделала крутое пике, упав с +33 сразу до +18 . А частые дожди не оставили надежд, что вода в море останется комфортной.

Отдыхающие реагируют на малейшее повышение температуры Фото: Максим ПЕСКОВ

Но пара солнечных дней и плюс два градуса.

- Я вчера была в Новороссийске, там море очень бодрящее, прохладное. А в Витязево - прямо рай! - говорит туристка из Москвы.

Чтобы убедиться, местные жители принесли на пляж термометр. И все подтвердилось.

- Температура воздуха и воды сравнялись. Сегодня в Анапе +24+25 градусов. И море такое же, - сообщают жители курорта.

К слову, ежедневно в Анапу прибывают сотни гостей со всех уголков страны. В бархатный сезон, который продлится здесь, по прогнозам синоптиков, до 1 октября, на курорте ждут не меньше 2 тысяч туристов.

На курорте в октябре тоже ждут гостей Фото: Максим ПЕСКОВ

- Сейчас цены на турпродукт (это и проживание, и все, что сопряжено с отдыхом) по сравнению с летом снизились на 30-50 %. Планируемая загрузка на октябрь – 58 %. Основной турпоток в Анапу – это Краснодарский и Ставропольский края, Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская, Свердловская, Челябинская, Воронежская, Нижегородская, Самарская, Волгоградская области, Республика Адыгея, а также соседние регионы, - сообщили "КП" - Кубань" в мэрии курортного города.

Бархатный сезон продлится в регионе до 10 октября. Для всех, кто желает отдохнуть на черноморском взморье действуют антиковидные правила. Заселиться в легальные отели и гостиницы можно только с сертификатом о вакцинации либо с намерением сделать прививку от коронавируса прямо на отдыхе.