Где привиться на побережье первым компонентом, и как сделать второй: отдых в Краснодарском крае, правила заселения с 1 августа 2021

Туристы обязаны соблюсти определенные правила Фото: Виктор КЛЮШКИН

С 1 июля отдых в Краснодарском крае ограничен антиковидными правилами. Можно было приехать на курорт и заселиться в отель, предоставив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или прививочный сертификат (медотвод). А с 1 августа непривитый турист обязан будет вакцинироваться прямо не отходя от кассы.

В Роспотребнадзоре добавили: туристов без справки о вакцинации не заселят в отель, гостиницу, пансионат или санаторий.

- Хотя во всех санаториях Краснодарского края уже больше года принимают гостей только с отрицательным тестом на коронавирус. Такие правила ввели еще в прошлом году, и те, кто едет лечиться, об этом знают, - пояснили санитарные врачи. - В отель же можно поселиться только со справкой о вакцинации. Даже если турист приехал, и не привился у себя дома, он это может сделать в Краснодарском крае. После введения первого компонента вакцины врачи выдают бумагу, ее и необходимо показать на стойке регистрации в гостинице.

К слову, если это требование не будет выполнено, нарушителю может грозить штраф до 30 тысяч рублей. Специальные мониторинговые группы уже призваны фиксировать это.

Но как быть дальше? Если отдыхать гость курортов намерен не 21 день. И срок для контрольного укола вакциной (почти все они двухкомпонентные) застал его уже за пределами Краснодарского края.

- Все данные о введенном первом компоненте препарата, будь то «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» сразу же поступают на портал "Госуслуги". Если ваша регистрация на портале подтверждена, в течение суток вы сами можете в этом убедиться, - сообщили "КП" - Кубань" в минздраве Краснодарского края. - Там же заводится дневник наблюдений за состоянием привитого, где тоже можете фиксировать данные о своем самочувствии. В любой поликлинике страны эти данные примут к сведению и сделают вам второй компонент.

"Комсомолка" решила проверить, как это работает и дозвонилась в одну из городских поликлиник Челябинска.

- Я только что приехала с Черного моря. Там сделал прививку «Спутником V». на следующей неделе подходит срок для постановки второго компонента. Могу его сделать в своей поликлинике?

На другом конце провода в регистратуре ответили, что вакцина есть.

- Предоставите данные своего СНИЛС и сможете пройти вакцинацию. Без проблем, - уточнили в медучреждении.

Напомним, обязательная вакцинация, по словам властей Краснодарского края, мера вынужденная. В регионе второй месяц фиксируют рост заболевших. За сутки их число увеличилось еще на 263 человека.

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