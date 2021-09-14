Теперь кисель и в Анапе: почему медузы массово приплыли к берегу курорта

Фото: instagram.com/polina.kardash

Пару недель назад на Азовском побережье медуз было тьма.

- В воду не зайти, купаться невозможно! - жаловались отдыхающие, публикуя ролики с пляжа.

На кадрах было видно, что море из-за такого количества созданий стало больше похоже на кашу. Такую же картину спустя время сняли местные жители в Анапе.

Массовый наплыв медуз запечатлели на центральном пляже курорта. Там наблюдали настоящее желе! Судя по кадрам, сотни крупных особей выбросило на берег. Как говорят отдыхающие, большая часть медуз мертвые.

Как объясняют ученые, увеличение количества медуз в прибрежной зоне - нормальное явление. Оно связано с размножением, течением или же миграциями медуз.

При этом их массовый выброс на берег - следствие штормов, прошедших в Черном море. Они перемещают желейных обитателей. Несмотря на то, что медузы очень тонко реагируют на изменения погоды, не все успевают уйти на глубину. Часть из них гибнет, после чего течением их выносит на берег.

- Самое большое количество медуз в море отмечается обычно от середины июля до конца августа, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» эколог Вениамин Голубитченко. - А отмирание происходит при похолодании воды – в конце сентября, в октябре. Тогда особи просто растворяются в соленой воде.

Как рассказали в мэрии курорта, уже сейчас отдыху туристов ничего не мешает.

- На сегодняшний день море чистое. Уборка пляжных территорий производится ежедневно, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Анапы.

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