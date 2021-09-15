Скоростную магистраль от Екатеринбурга до Краснодара дорожники начнут строить в 2023 году

Работы планируют начать в 2023 году. Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

В "Автодоре" проект скоростной трассы Екатеринбург - Краснодар представили осенью 2020 года. А сейчас уже готовы назвать сроки, когда начнется стройка магистрали.

Она будет пролегать через Набережные Челны, Тольятти, Саратов, Волгоград и сократит время в пути для водителей как минимум на 10 часов. Сейчас путешествие от Урала до Черноморского побережья занимает не меньше двух суток.

К слову, проект предполагает, что дорога протяженностью в 1,6 тысячи километров будет платной. Сумму, за которую планируется реализовать строительство, в компании пока не называют.

- Ориентировочно мы планируем приступить к реализации проекта, который позволит быстрее доставлять грузы до порта Новороссийск и наладит туристическое сообщение к 2023 году, - сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко в неофициальной обстановке.

Надо сказать, изначально сроки были менее оптимистичными. Дорожники предполагали начать стройку к 2027 году и окончить ее в 2035-м.

К слову, в этих же временных рамках по-прежнему обсуждается на высшем уровне прокладка новой трассы Джубга - Сочи. Эти работы тоже готовы выполнить в "Автодоре". Но окончательное решение по ним будет принимать кабмин РФ.