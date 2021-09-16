В Краснодаре простились с генералом Виктором Казанцевым

Фото: пресс-служба Южного военного округа

В Краснодаре простились с экс-полпредом президента России в Южном федеральном округе Виктором Казанцевым. Чин отпевания провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

Фото: пресс-служба Южного военного округа

- В соборе завершилась церемония прощания. Его похоронят с воинскими почестями на городском кладбище, - отметили в Южном военном округе.

Фото: пресс-служба Южного военного округа

Проститься с Казанцевым пришли несколько сотен человек, в том числе военнослужащие, казаки, представители администрации. Его похоронили на Пригородном кладбище недалеко от "Баскет-холла". Его памятник разместили рядом с генералом Геннадием Трошевым, это была воля родственников.

Фото: пресс-служба Южного военного округа

Напомним, о смерти экс-командующего группировкой войск на Северном Кавказе Виктора Казанцева стало известно 14 сентября, причиной ухода из жизни стала тяжелая болезнь. Казанцеву было 75 лет.

Фото: пресс-служба Южного военного округа

Виктор Казанцев - Герой России, полпред Президента России в ЮФО с 2000 по 2004 год, почетный житель Краснодара. Он воспитал троих сыновей, все они пошли по стопам отца. Старший - Сергей Казанцев - был ранен в первую чеченскую войну и стал инвалидом.

Фото: пресс-служба Южного военного округа

Ранее "Комсомолка" сообщала, что губернатор Краснодарского края выразил соболезнования в связи со смертью генерала Виктора Казанцева. Вениамин Кондратьев направил родственникам телеграмму.

Фото: пресс-служба Южного военного округа